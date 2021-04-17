Россия высылает пять польских дипломатов

МИД России заявил о высылке пяти польских дипломатов, в Польше говорят, что пока не получали ноту. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, сообщает TVP INFO.

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О высылке польских дипломатов говорится в заявлении МИД РФ об ответе на санкции со стороны США. Ранее Польша выслала трех российских дипломатов за "нарушение условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша".

Замглавы МИД Польши подчеркнул, что информация на сайте МИД РФ не является официальной дипломатической формулой предоставления информации. В Польше ждут вручения соответствующей ноты послу или МИД.

15 апреля 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

Вчера, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции против США.

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Денис Юдин

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