Россия высылает пять польских дипломатов
МИД России заявил о высылке пяти польских дипломатов, в Польше говорят, что пока не получали ноту. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, сообщает TVP INFO.
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О высылке польских дипломатов говорится в заявлении МИД РФ об ответе на санкции со стороны США. Ранее Польша выслала трех российских дипломатов за "нарушение условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша".
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что информация на сайте МИД РФ не является официальной дипломатической формулой предоставления информации. В Польше ждут вручения соответствующей ноты послу или МИД.
- 15 апреля 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
- В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
- Вчера, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции против США.
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