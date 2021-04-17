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Россия высылает пять польских дипломатов

17.04.2021, 16:55
Россия высылает пять польских дипломатов - Фото
Шимон Шинковский (Фото – скриншот видео Serwis Info)

МИД России заявил о высылке пяти польских дипломатов, в Польше говорят, что пока не получали ноту. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, сообщает TVP INFO.

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О высылке польских дипломатов говорится в заявлении МИД РФ об ответе на санкции со стороны США. Ранее Польша выслала трех российских дипломатов за "нарушение условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша".

Замглавы МИД Польши подчеркнул, что информация на сайте МИД РФ не является официальной дипломатической формулой предоставления информации. В Польше ждут вручения соответствующей ноты послу или МИД.

  • 15 апреля 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
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  • Вчера, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции против США.

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Денис Юдин
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высылка дипломатов Россия польша Шимон Шинковский
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