Польша объявила персонами нон грата троих российских дипломатов

Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России — они действовали во вред республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

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"Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – говорится в сообщении.

МИД Польши также выразил солидарность с санкциями, введенными сегодня США против РФ.

"Совместно принятые, согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", – отметили в польском ведомстве.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.







Вадим Ребрина

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