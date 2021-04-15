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Польша объявила персонами нон грата троих российских дипломатов

15.04.2021, 20:59
Польша объявила персонами нон грата троих российских дипломатов - Фото
Фото: ЕРА

Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России — они действовали во вред республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

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"Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – говорится в сообщении.

МИД Польши также выразил солидарность с санкциями, введенными сегодня США против РФ.

"Совместно принятые, согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", – отметили в польском ведомстве.

  • Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
  • В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. 



Вадим Ребрина
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Россия посольство польша дипломат
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