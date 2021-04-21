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Армия | Зеленский одобрил закон о призыве без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию

21.04.2021, 09:15
Зеленский одобрил закон о призыве без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В Украине теперь могут призвать на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Соответствующий закон, который Рада приняла в конце марта, подписал президент Владимир Зеленский.

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Предполагается, что это решение позволит оперативно доукомплектовать в/ч обученными бойцами с боевым опытом, что "существенно повысит" их боеспособность во время внезапной военной агрессии, и в целом "стремительно нарастит и быстро увеличит боевой потенциал сил обороны".

В частности, закон вводит новый вид военной службы – "военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в период, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

В особый период на в/с будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.

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На призванных будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что и для мобилизованных. Закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение полугода после прекращения такой службы.

Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ (сейчас – Зеленский) по представлению главнокомандующего ВСУ (сейчас – начальник Генштаба Руслан Хомчак). В этом решении будут определены категории резервистов, которых нужно призвать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва, и тому подобное.

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Закон также реформирует систему военного учета и деятельность военкоматов по "европейским принципам и подходам". Предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и соцподдержки. Будет упорядочены вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Учет будет производиться в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг" (Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Закон, как полагают его авторы, "осовременивает" требования к админответственности чиновников, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законов о воинской обязанности, в/с, умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

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Евгений Пилипенко
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ВСУ армия контракт резервисты военная служба призыв резерв
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