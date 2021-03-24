Весенний призыв. Кабмин утвердил количество и распределение срочников в 2021 году

Сегодня, 24 марта, Кабинет министров утвердил количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также определил объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года. Об этом сообщает АрміяINFORM.

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Как отмечается, в армию из разных регионов планируется отправить 14 246 человек.

Призванных срочников распределят так:

- в Вооруженные силы – 6500 человек;

- в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек;

- в Национальную гвардию – 4646 человек,

- в Госпогранслужбу – 2500 человек.

Правительство утвердило объем расходов для проведения весеннего призыва – более 66 млн грн.

Как уточняют в информагентстве Минобороны, на одного призывника объем расходов составляет 4633 грн 13 коп., из них:

4540 грн – для выплаты денежной помощи гражданам, которые призываются на срочную военную службу;

93 грн 13 коп. – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

В марте 2020 года призыв в армию был приостановлен на время действия карантина.

на время действия карантина. 27 января 2021-го сообщалось, что весной и осенью 2021 годв на срочную службу в армию планируют призвать 32 000 украинцев (в 2020-м призвали 300 30 человек).

32 000 украинцев (в 2020-м призвали 300 30 человек). 24 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Наталия Медведева

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