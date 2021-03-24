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Весенний призыв. Кабмин утвердил количество и распределение срочников в 2021 году

24.03.2021, 16:54
Весенний призыв. Кабмин утвердил количество и распределение срочников в 2021 году - Фото
Фото: flickr Минобороны

Сегодня, 24 марта, Кабинет министров утвердил количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также определил объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года. Об этом сообщает АрміяINFORM.

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Как отмечается, в армию из разных регионов планируется отправить 14 246 человек.

Призванных срочников распределят так:

- в Вооруженные силы – 6500 человек;

- в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек;

- в Национальную гвардию – 4646 человек,

- в Госпогранслужбу – 2500 человек.

Правительство утвердило объем расходов для проведения весеннего призыва – более 66 млн грн.

Как уточняют в информагентстве Минобороны, на одного призывника объем расходов составляет 4633 грн 13 коп., из них:

4540 грн – для выплаты денежной помощи гражданам, которые призываются на срочную военную службу;

93 грн 13 коп. – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Наталия Медведева
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призыв армия
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