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На время карантина приостановлен призыв в армию

На время карантина приостановлен призыв в армию - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
18.03.2020, 15:16

Военкоматы не будут вызывать призывников во время карантина

Призыв в армию приостановлен на время действия карантина по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

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Военкоматы и территориальные центры комплектации получили распоряжение Сырского приостановить вызов призывников на призывные участки и областные сборные пункты.

В то же время в военкоматах продолжится работа с военно-учетными документами, также они должны организовать противоэпидемические мероприятия.

Главам призывных комиссий рекомендовано организовать работу в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • Вчера они были усилены: перечень ограничений.
  • Сегодня стало известно, что Генштаб вводит ряд ограничений в связи с карантином.

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Денис Юдин
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ВСУ призыв карантин коронавирус COVID-19
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