На время карантина приостановлен призыв в армию

Призыв в армию приостановлен на время действия карантина по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
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Военкоматы и территориальные центры комплектации получили распоряжение Сырского приостановить вызов призывников на призывные участки и областные сборные пункты.
В то же время в военкоматах продолжится работа с военно-учетными документами, также они должны организовать противоэпидемические мероприятия.
Главам призывных комиссий рекомендовано организовать работу в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.
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