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Генштаб вводит в ВСУ ограничения для борьбы с коронавирусом

Генштаб вводит в ВСУ ограничения для борьбы с коронавирусом - Фото
Начальник Генштаба Руслан Хомчак (Фото: пресс-служба Генштаба)
18.03.2020, 08:35

В ВСУ ограничат совещания и коллективную подготовку, запретят командировки и разрешат работать из дома

Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вводятся в Вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

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Генштаб проинформировал, что будут запрещены служебные командировки должностных лиц в органы военного управления и командировки за границу. По отдельному решению будет разрешено выполнять обязанности по месту жительства с соблюдением требований законодательства о гостайне.

Служебные совещания и мероприятия коллективной подготовки будут ограничены.

В ВСУ будет выполняться план мероприятий по недопущению распространения в воинских частях коронавирусной инфекции.

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Денис Юдин
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