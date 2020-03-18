Генштаб вводит в ВСУ ограничения для борьбы с коронавирусом

Начальник Генштаба Руслан Хомчак (Фото: пресс-служба Генштаба)

Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вводятся в Вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

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Генштаб проинформировал, что будут запрещены служебные командировки должностных лиц в органы военного управления и командировки за границу. По отдельному решению будет разрешено выполнять обязанности по месту жительства с соблюдением требований законодательства о гостайне.

Служебные совещания и мероприятия коллективной подготовки будут ограничены.

В ВСУ будет выполняться план мероприятий по недопущению распространения в воинских частях коронавирусной инфекции.

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