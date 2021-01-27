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Армия. В 2021-м планируют призвать 32 000 срочников – командование Сухопутных войск

27.01.2021, 16:17
Армия. В 2021-м планируют призвать 32 000 срочников – командование Сухопутных войск - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В 2021 году на срочную службу в армию планируют призвать 32 000 украинцев. Об этом сообщил глава отдела комплектования командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко, передает информагентство Минобороны АрміяInform.

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Он уточнил, что 32 000 человек планируют призвать за два призыва: весенний и осенний. Однако цифра еще может корректироваться, отметил Качаненко.

"В большую сторону – вряд ли, возможно, в меньшую", – сказал он.

Качаненко также добавил, что в 2020-м за осенний призыв в армию отправились почти на 3000 человек меньше, чем это было весной.

  • В 2020-м в армию призвали 300 30 человек.

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Марк Сировой
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