Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2021 году

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В этом году увольнение в запас военнослужащих планируется провести в апреле – июле и в октябре — декабре. В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением COVID-19).

Призыв будет проведен в течение апреля – июня и октября – декабря 2021 года.

"Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что, согласно решению СНБО от 2014 года, срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

В марте 2020 года призыв в армию был приостановлен на время действия карантина.

Вадим Ребрина

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