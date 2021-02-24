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Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2021 году

24.02.2021, 19:59
Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2021 году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В этом году увольнение в запас военнослужащих планируется провести в апреле – июле и в октябре — декабре. В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением COVID-19).

Призыв будет проведен в течение апреля – июня и октября – декабря 2021 года.

"Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что, согласно решению СНБО от 2014 года, срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

В марте 2020 года призыв в армию был приостановлен на время действия карантина. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ВСУ призыв
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