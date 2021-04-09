Готовятся к возможным боям. Под Запорожьем начались внеплановые сборы теробороны: фото

В Запорожской области с 7 до 16 апреля проводятся внеплановые сборы 110-й бригады территориальной обороны. Учения начались в связи с обострением ситуации на Донбассе и скоплением российских войск возле украинских границ. Об этом сообщает Радио свобода.

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Как отмечается, внеплановые сборы проходят под непосредственным руководством офицеров оперативного командования "Восток" Вооруженных сил и Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сообщается, что в сборах на территории Запорожской области участвует около 300 бойцов местной бригады теробороны.

Резервисты знакомятся с образцами техники, состоящей на вооружении ВСУ, отрабатывают тактику ведения боя, оказание медицинской помощи и тому подобное.

Наталия Медведева

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