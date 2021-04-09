В Киеве комплектуют бригаду теробороны: заключено 300 контрактов с резервистами
В Киеве продолжается комплектация 112-й бригады территориальной обороны. На сегодня заключили около 300 контрактов с резервистами. Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
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Как отмечается, бригада теробороны совместно с подразделениями КГГА призвана обеспечить оборону города, защиту населения, а также стратегически важных объектов и коммуникаций столицы в случае любых проявлений военной агрессии.
Привлечение и обучение резервистов осуществляет отдел организации теробороны, который входит в состав департамента муниципальной безопасности КГГА.
По информации КГГА, с начала года в столице проходят регулярные занятия с резервистами на добровольной безвозмездной основе. К подготовке еженедельно привлекается до 100 резервистов.
Как сообщается, в марте на базе учебного центра "Десна" провели практическое занятие по подготовке и применению подразделений теробороны Киева.
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