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В Киеве комплектуют бригаду теробороны: заключено 300 контрактов с резервистами

09.04.2021, 17:29
В Киеве комплектуют бригаду теробороны: заключено 300 контрактов с резервистами - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

В Киеве продолжается комплектация 112-й бригады территориальной обороны. На сегодня заключили около 300 контрактов с резервистами. Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, бригада теробороны совместно с подразделениями КГГА призвана обеспечить оборону города, защиту населения, а также стратегически важных объектов и коммуникаций столицы в случае любых проявлений военной агрессии.

Привлечение и обучение резервистов осуществляет отдел организации теробороны, который входит в состав департамента муниципальной безопасности КГГА.

По информации КГГА, с начала года в столице проходят регулярные занятия с резервистами на добровольной безвозмездной основе. К подготовке еженедельно привлекается до 100 резервистов.

Как сообщается, в марте на базе учебного центра "Десна" провели практическое занятие по подготовке и применению подразделений теробороны Киева. 

Наталия Медведева
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