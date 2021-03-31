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"Наступил конец эры военкоматов". Таран анонсировал появление электронных военных билетов

31.03.2021, 17:38
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

В Украине с принятием изменений в 38 законов и пяти кодексов приходит конец эпохи военкоматов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, создан единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования (ТЦК) в соответствии с административно-территориальным устройством государства", – рассказал Таран.

Как отмечается, соответствующие изменения ввел принятый вчера закон об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Читайте также: Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии военной безопасности: цель и приоритеты

Наталия Медведева
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Андрей Таран военкомат армия ВСУ военный билет
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