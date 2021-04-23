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"Пока это анонс". США отреагировали на заявление России об отводе войск от границ Украины

23.04.2021, 09:53
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Россия пока лишь анонсировала намерение отвести войска от границ Украины, США ждут действий. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нэд Прайс.

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По его словам, США ясно дали понять России, что ей необходимо воздерживаться от эскалации и немедленно прекратить агрессию в Украине, у ее границ и в Черном море.

"Мы слышали анонс России о том, что она начнет вывод войск с границы с Украиной. Как я уже сказал, мы услышали слова. Я думаю, что мы будем ждать действий", – заявил он.

Прайс сказал, что, насколько известно Госдепу, заявление России пока "остается анонсом". По его словам, Вашингтон будет внимательно следить за тем, что Россия будет делать на самом деле.

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При этом США будут координировать свои действия с Украиной, союзниками и партнерами, отметил Прайс. По его словам, Вашингтон продолжит работать над предоставлением помощи Украине, необходимой для ее защиты от российской агрессии.

Спикер Госдепа добавил, что это касается и работы над предоставлением летального вооружения, однако прямо не ответил, будет ли США поставлять его больше. Прайсу также пока нечего сказать, поддерживают ли США предоставление Турцией Украине ударных беспилотников Bayraktar.

Кроме того, спикер Госдепа в очередной раз раскритиковал строительство российского газопровода в Германию Северный поток-2. По его словам, это – геополитический проект, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины и восточному флангу союзников США по НАТО.

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Марк Сировой
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Россия госдеп войска армия рф границы нэд прайс
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