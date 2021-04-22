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Комитет Сената США одобрил законопроект об увеличении военной помощи Украине

22.04.2021, 07:05
Комитет Сената США одобрил законопроект об увеличении военной помощи Украине - Фото
Боб Менендес (Фото – Anna Moneymaker, EPA)

Законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" единогласно поддержал комитет по международным делам Сената США. Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По совам Маркаровой, пользующийся двухпартийной поддержкой законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России.

Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 млн, включая летальное оружие.

"Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру сообщение, что мы поддерживаем Украину", – заявил глава комитета сенатор от Демократической партии Боб Менендес, сообщает Голос Америки.

Сенатор подчеркнул, что пакет долгосрочной помощи демонстрирует двухпартийную преданность безопасной Украине.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен быть поддержан в Сенате и Палате представителей Конгресса США и подписан президентом.

  • 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.
  • 19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия. 
  • В марте Кремль начал обострять ситуацию на Донбассе и стягивать войска к границам Украины. В поддержку Украины выступили ЕС, США, НАТО, они призвали Путина отвести войска и прекратить провокацию. США ввели новые санкции против РФ. Некоторые европейские страны выслали российских дипломатов.
  • Вчера, 21 апреля, в Госдепартаменте США заявили, что США продолжат поддерживать Украину летальным оружием.

Денис Юдин
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военная помощь Украине сенат сша летальное оружие боб менендес Оксана Маркарова
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