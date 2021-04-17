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Чехия высылает 18 российских дипломатов: их считают сотрудниками ГРУ и СВР РФ

17.04.2021, 21:23
Чехия высылает 18 российских дипломатов: их считают сотрудниками ГРУ и СВР РФ - Фото
Посольство России в Чехии (фото - EPA)

Чехия высылает всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил глава МИД Чехии Ян Хамачек, сообщает Novinky.

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Причиной высылки стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Сегодня в 19:00 Хамачек вызвал посла России и сообщил ему о решении. У 18 сотрудников посольства РФ есть 48 часов на выезд из Чехии.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, на основе убедительных доказательств, полученных в результате расследования, есть обоснованные подозрения в причастности подразделения ГРУ 29155 к двум взрывам складов в Врбетице, сообщает Echo24. Он отметил, что тогда погибли двое граждан Чехии.

Пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. В последствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Новость дополняется...

Денис Юдин
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высылка дипломатов СВР РФ Андрей Бабиш чехия гру Ян Хомачек
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