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Скандал с ядом. Чехия выдворила двух российских дипломатов

Скандал с ядом. Чехия выдворила двух российских дипломатов - Фото
Андрей Бабиш (Фото - Martin Divisek - EPA)
05.06.2020, 16:04

По данным премьера Чехии Бабиша, дипломаты распространили дезинформацию о подготовке спецслужбами РФ покушений на чешских политиков

Чехия выдворила двух дипломатов посольства России за дезинформацию чешских спецслужб. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, передает Радио Свобода.

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Политик объяснил, что сообщения о подготовке российскими спецслужбами покушений на трех чешских политиков были дезинформацией, которую распространили дипломаты РФ. Причиной их действий Бабиш назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек также заявил, что чешская сторона хотела решить инцидент непубличным путем, но Россия отказалась. В результате дипломатов объявили персонами non grata.

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По словам Бабиша, этот инцидент подорвал репутацию РФ и осложнил чешско-российские отношения.

РФ пока не комментировала высылку сотрудников своего посольства. Имена дипломатов не называются.

В то же время в СМИ в свете этого скандала упоминалось имя и.о. главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова. Сообщалось, что он якобы привез в Прагу яд рицин для подготовки покушения. Дипломат и посольство РФ это отрицали. Чешская пресса также неоднократно сообщала, что в посольстве РФ работает немало представителей российских спецслужб.

  • 24 февраля 2020-го в Праге переименовали площадь перед посольством РФ в честь Бориса Немцова - убитого политического оппонента президента РФ Владимира Путина.
  • 3 апреля в столице Чехии демонтировали 40-летний памятник советскому маршалу Коневу - его перенесли в депозитарий Музея памяти ХХ века. В РФ открыли дело за снос, а известный прокремлевской позицией президент Чехии Милош Земан выступил против демонтажа.
  • 23 апреля мэру Праги дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа.
  • В конце апреля чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что из России в Прагу прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин, который якобы может быть использован против пражских политиков.

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Марк Сировой
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Андрей Бабиш посольство россии дипломат яд покушение прага спецслужбы рицин андрей кончаков
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