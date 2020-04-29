Скандал с ядом. Чехии не понравится влияние РФ на ее внутреннюю политику - Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш (Фото - Ludovic Martin, EPA)

Чехия не допустит иностранного влияния на ее внутреннюю политику, однако высылать российского посла не будет. Об этом на фоне скандала с предполагаемым приездом в Прагу агента спецслужб РФ заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает сайт Novinky.cz.

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"Мы суверенное государство, и нам определенно не понравится, если какая-либо из великих мировых держав будет оказывать влияние на наши политические дела", - заявил Бабиш.

По словам Бабиша, текущими спорами с Россией занимается министр иностранных дел Томаш Петржичек.

Бабиш добавил, что ситуация не требует таких шагов, как высылка российского посла.

Недавно чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что из России в Прагу три недели назад прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин, который якобы может быть использован против пражских политиков.

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Спикер президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, а данные чешских журналистов назвал фейком.

24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова. После этого посольство изменило свой официальный адрес на адрес консульского представительства РФ, расположенного на улице Коруновачни.

3 апреля сообщалось , что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

сообщалось Зденек Гржиб подтвердил , что полиция предоставила ему охрану после появления информации о возможном покушении со стороны российских спецслужб. Вчера мэр Праги