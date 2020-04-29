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Скандал с ядом. Чехии не понравится влияние РФ на ее внутреннюю политику - Бабиш

Скандал с ядом. Чехии не понравится влияние РФ на ее внутреннюю политику - Бабиш - Фото
Премьер Чехии Андрей Бабиш (Фото - Ludovic Martin, EPA)
29.04.2020, 10:58

На фоне скандала с приездом в Прагу российского агента премьер Чехии Андрей Бабиш предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела страны

Чехия не допустит иностранного влияния на ее внутреннюю политику, однако высылать российского посла не будет. Об этом на фоне скандала с предполагаемым приездом в Прагу агента спецслужб РФ заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает сайт Novinky.cz.

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"Мы суверенное государство, и нам определенно не понравится, если какая-либо из великих мировых держав будет оказывать влияние на наши политические дела", - заявил Бабиш.

По словам Бабиша, текущими спорами с Россией занимается министр иностранных дел Томаш Петржичек.

Бабиш добавил, что ситуация не требует таких шагов, как высылка российского посла.

Недавно чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что из России в Прагу три недели назад прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин, который якобы может быть использован против пражских политиков.

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Спикер президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, а данные чешских журналистов назвал фейком.

  • 24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова. После этого посольство изменило свой официальный адрес на адрес консульского представительства РФ, расположенного на улице Коруновачни.
  • 3 апреля сообщалось, что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
  • Вчера мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что полиция предоставила ему охрану после появления информации о возможном покушении со стороны российских спецслужб.
Денис Юдин
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Андрей Бабиш агент спецслужб РФ Россия чехия рицин
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