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Человек с рицином. Спецслужбы России привезли в Прагу яд для покушения - Respekt

Человек с рицином. Спецслужбы России привезли в Прагу яд для покушения - Respekt - Фото
Демонтаж памятника Коневу в Праге (Фото - Martin Divisek, EPA)
27.04.2020, 16:03

Чешское издание утверждает со ссылкой на источники, что Россия могла готовить покушение на политиков в Праге с использованием смертельного яда рицина

Из России в Прагу три недели назад прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин. О возможной подготовке покушения на пражских политиков со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил чешский еженедельник Respekt.

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По информации издания, приехавший был сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью российского посольства. Его встретил автомобиль с российскими дипломатическими номерами и отвез в посольство РФ.

После его прилета в Прагу чешские власти дали охрану старостам районов Прага-6 и Ржепорые Ондржею Коларжу и Павлу Новотны, а также мэру Праги Зденеку Гржибу, ранее сообщал Respekt. Издание утверждает, что это было сделано из-за угрозы покушения на них со стороны России, один из старост, по данным еженедельника, уже получал угрозы.

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В отношениях между Чехией и Россией напряженность выросла после решения района Ржепорые установить памятник власовцам, помогавшим чехам в борьбе с нацистами, переименования площади в Праге в честь убитого в Москве российского оппозиционного политика Бориса Немцова и демонтажа в Праге-6 памятника советскому маршалу Коневу.

Российские СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о человеке с рицином уткой.

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В России после демонтажа памятника Коневу было возбуждено уголовное дело против пражских властей по статье об осквернении символов воинской славы. В ответ МИД Чехии потребовал от РФ не вмешиваться во внутренние дела страны.

Наиболее известный случай применения рицина - убийство в 1978 году болгарскими спецслужбами диссидента Георгия Маркова.

  • В ноябре 2019 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за намерения одного из пражских районов установить памятник власовцам.
  • 24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова.
  • 3 апреля сообщалось, что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

Денис Юдин
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чехия покушение прага рицин спецслужбы РФ
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