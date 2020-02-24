В Праге площадь перед посольством России переименовали в честь Немцова

Переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова решил городской совет Праги. Об этом сообщил мэр города Зденек Гржиб в Twitter.
Решение было принято единогласно. Ранее площадь носила название "Под каштанами". Это историческое название сохранит прилегающая улица. Так же одну из аллей в Праге назовут в честь российской журналистки Анны Политковской.
"Они оба стремились к демократии, и за это были позорно убиты. Это заслуживает памяти", - написал Гржиб.
Торжественное переименование может пройти 27 февраля, сообщает iDNES.
В заявлении совета Праги подчеркивается, что этим жестом Прага присоединилась к нескольким другим городам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России.
Намерение переименовать площадь критиковал президент Чехии Милош Земан.