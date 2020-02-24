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В Праге площадь перед посольством России переименовали в честь Немцова

В Праге площадь перед посольством России переименовали в честь Немцова - Фото
Митинг в Москве после убийства Бориса Немцова (Фото - Сергей Ильнитский - EPA)
24.02.2020, 14:34

Городской совет Праги принял единогласное решение переименовать площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова

Переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова решил городской совет Праги. Об этом сообщил мэр города Зденек Гржиб в Twitter.

Решение было принято единогласно. Ранее площадь носила название "Под каштанами". Это историческое название сохранит прилегающая улица. Так же одну из аллей в Праге назовут в честь российской журналистки Анны Политковской.

"Они оба стремились к демократии, и за это были позорно убиты. Это заслуживает памяти", - написал Гржиб.

Торжественное переименование может пройти 27 февраля, сообщает iDNES.

В заявлении совета Праги подчеркивается, что этим жестом Прага присоединилась к нескольким другим городам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России.

Намерение переименовать площадь критиковал президент Чехии Милош Земан.

  • Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которых признали виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.
  • В честь Немцова переименованы скверы в Киеве и Вильнюсе, а также площадь в Вашингтоне.

Денис Юдин
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