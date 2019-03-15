Дочь Немцова приехала в Киев на открытие сквера имени отца: видео

В Киеве возле посольства России открыли сквер имени убитого российского оппозиционера Бориса Немцова и установили мемориальную доску. В церемонии участвовала дочь Немцова - Жанна и мэр Виталий Кличко. Об этом сообщает сайт КГГА.

"Борис Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации в Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных в Донбассе. Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который желал Украине успеха", - заявил Кличко.

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В открытии сквера имени ее отца приняла участие Жанна Немцова. Она сказала, что Немцов был большим другом Украины, и что, по ее мнению, трагическая судьба российского оппозиционера тесно связана с событиями, которые происходили и происходят в Украине.

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15 ноября 2018 года Киевсовет присвоил скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве имя Бориса Немцова.

В прошлом году улица имени Бориса Немцова появилась в Вашингтоне, тоже у российского посольства. Сквер имени Бориса Немцова, расположенный перед посольством России, есть и в Вильнюсе.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которых признали виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.