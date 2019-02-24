"Путин - позор России!": в РФ прошли марши памяти Немцова - видео

В воскресенье, 24 февраля, в России прошли марши памяти убитого четыре года назад российского оппозиционера Бориса Немцова. Участники скандировали: "Путин - вор!", "Украина, мы с тобой!", "Путин - позор России!", "Долой власть чекистов!" и другое. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Митингующие прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова. Организаторы ожидали, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек. Как передает некоммерческое объединение "Белый счетчик", число участников акции составило почти 11 тысяч человек.

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Демонстранты несли плакаты: "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной".

К митингующим присоединились известные политики и правозащитники - член окружного Совета депутатов Илья Яшин, активист Марк Фейгин, лишенный в апреле 2018 года адвокатского статуса, писатель и журналист Дмитрий Быков.

Акция памяти Немцова состоялась в Санкт-Петербурге - на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Вся площадь по периметру была отгорожена спецтехникой. В акции, по данным издания, участвовали около 1000 человек.

Мероприятия, посвященные российскому оппозиционеру, проходят также в Иркутске, Бийске, Красноярске.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.