В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Демонтаж памятника Коневу в Праге (Фото: Ondřej Kolář/Facebook)

В столице Чехии Праге сегодня, 3 апреля, был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение о демонтаже памятника было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого он был установлен. О дате выполнения решения заранее не сообщалось.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж иронически прокомментировал демонтаж памятника в Facebook: "У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все - на улицу можно, только прикрыв рот и нос". В Чехии действует общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Памятник будет перенесен в депозитарий и должен стать частью экспозиции Музея памяти ХХ века. На его месте планируют установить памятник освобождению Праги в 1945 году.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Споры о памятнике Коневу шли в Чехии уже много лет, отмечает Радио Свобода. Защитники памятника подчеркивали, что именно войска Конева освободили Прагу от нацистов. Противники указывали на роль Конева в подавлении Венгерского восстания в 1956 году и возможное участие Конева в подготовке подавления Пражской весны в 1968 году.

Последние годы памятник регулярно обливали краской. Решение о его демонтаже было принято в сентябре 2019 года и вызвало гневную реакцию России.

В ноябре 2019 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за намерения одного из пражских районов установить памятник власовцам.

24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова.