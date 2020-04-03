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В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Фото
Демонтаж памятника Коневу в Праге (Фото: Ondřej Kolář/Facebook)
03.04.2020, 18:39

По решению районного совета, в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу, он станет частью экспозиции Музея памяти ХХ века

В столице Чехии Праге сегодня, 3 апреля, был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает Радио Свобода.

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Решение о демонтаже памятника было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого он был установлен. О дате выполнения решения заранее не сообщалось.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж иронически прокомментировал демонтаж памятника в Facebook: "У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все - на улицу можно, только прикрыв рот и нос". В Чехии действует общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Памятник будет перенесен в депозитарий и должен стать частью экспозиции Музея памяти ХХ века. На его месте планируют установить памятник освобождению Праги в 1945 году.

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Споры о памятнике Коневу шли в Чехии уже много лет, отмечает Радио Свобода. Защитники памятника подчеркивали, что именно войска Конева освободили Прагу от нацистов. Противники указывали на роль Конева в подавлении Венгерского восстания в 1956 году и возможное участие Конева в подготовке подавления Пражской весны в 1968 году.

Последние годы памятник регулярно обливали краской. Решение о его демонтаже было принято в сентябре 2019 года и вызвало гневную реакцию России.

  • В ноябре 2019 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за намерения одного из пражских районов установить памятник власовцам.
  • 24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Денис Юдин
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