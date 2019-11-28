Россия нам не указ. Староста пражского района отчитал Путина

Павел Новотны (Фото: Pavel Novotný/Facebook)

Между Россией и Чехией разгорается дипломатический скандал из-за желания пражского района Ржепорые установить памятник власовцам, сражавшимся в Праге с немецкими войсками в 1945 году.

В понедельник посольство РФ в Чехии прокомментировало инициативу установки памятника в Facebook, напомнив, что Русская освободительная армия генерала Власова сотрудничала с нацистами и участвовала в военных преступлениях.

В ответ староста района Павел Новотны передал в посольство РФ письмо президенту России Владимиру Путину, в котором назвал действия посольства вмешательством во внутренние дела района, сообщает Радио Свобода. "Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им (власовцам - ред.) памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушения прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов", - написал Новотны.

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В интервью Радио Свобода Новотны рассказал, что своим письмом хотел показать России, что нет смысла пытаться диктовать жителям его района, что им делать, поскольку мнение России им не указ. Радио Свобода сообщает, что с сегодняшнего утра страницы района Ржепорые в интернете подверглись хакерской атаке. На российском телевидении показали несколько уничижительных сюжетов о Новотны.

"Они как-то очень близко к сердцу все это восприняли, без юмора. Я готовлюсь к войне", - прокомментировал это староста, - "Чего еще ждать от россиян, как не такой подлости? Оба пикапа нашего района и отряд добровольных пожарных уже приведены в боевую готовность".

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал ситуацию, сказав, что вопрос о памятнике полностью зависит от решения городского округа, сообщает blesk.cz.

Напряженность между Россией и Чехией усиливается: по сообщению Радио Прага, Россия вчера неожиданно не разрешила делегации чешских предпринимателей во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном вылететь из Москвы в Казань. Делегация была вынуждена вернуться в Прагу.