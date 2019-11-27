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"Наиболее агрессивная деятельность". Чехия обвинила РФ в шпионаже

"Наиболее агрессивная деятельность". Чехия обвинила РФ в шпионаже - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos
27.11.2019, 10:10

По данным чешской Службы безопасности и информации, РФ ведет самую активную разведывательную деятельность наравне с Китаем

Чешские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и Китай в ведении активных разведывательных действий, классифицировав их "наиболее активными и агрессивными". Об этом говорится в ежегодном отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS).  

По данным BIS, на территории Чехии присутствуют и ведут активную разведывательную деятельность сотрудники Службы внешней разведки РФ, Главного управления Генштаба РФ (Ранее - ГРУ) и агенты ФСБ РФ.

"Долгосрочной проблемой безопасности остается кадровый перебор российского дипломатического представительства в Чехии, что увеличивает угрозу воздействия внешней разведки на граждан Чехии", - говорится в отчете.

Также, по их информации, в 2018 году Чехия была "одной из сцен подрывной деятельности" под руководством российских властей против политического суверенитета и территориальной целостности Украины.

  • 7 декабря 2018 года в Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть. Спустя год эту информацию подтвердил директор Службы информационной безопасности Чехии Михаил Куделка. 
  • 9 октября 2019 года сообщалось о спецчасти ГРУ, которая специализируется на дестабилизации ситуации в Европе. 
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Россия фсб чехия шпионаж гру свр
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