"Наиболее агрессивная деятельность". Чехия обвинила РФ в шпионаже

Иллюстративное изображение: depositphotos

Чешские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и Китай в ведении активных разведывательных действий, классифицировав их "наиболее активными и агрессивными". Об этом говорится в ежегодном отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS).

По данным BIS, на территории Чехии присутствуют и ведут активную разведывательную деятельность сотрудники Службы внешней разведки РФ, Главного управления Генштаба РФ (Ранее - ГРУ) и агенты ФСБ РФ.

"Долгосрочной проблемой безопасности остается кадровый перебор российского дипломатического представительства в Чехии, что увеличивает угрозу воздействия внешней разведки на граждан Чехии", - говорится в отчете.

Также, по их информации, в 2018 году Чехия была "одной из сцен подрывной деятельности" под руководством российских властей против политического суверенитета и территориальной целостности Украины.