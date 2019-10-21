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В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ

В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ - Фото
Посольство России в Праге (Фото - EPA)
21.10.2019, 17:29

Спецслужбы Чехии считают, что она была частью более широкой организации, которую готовили к использованию в Европе

В прошлом году в Чехии была обнаружена и уничтожена агентурная сеть, созданная Федеральной службой безопасности России. Об этом на конференции в Палате депутатов Чехии рассказал директор Службы информационной безопасности Михаил Куделка, сообщает Hospodářské noviny.

По его словам, сеть финансировалась через посольство России и должна была использоваться для кибератак на цели внутри страны, а также на международных партнеров Чехии.

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Куделка заявил, что сеть была частью более широкой организации, которую россияне использовали и готовили к использованию в других европейских странах.

Поскольку расследование продолжается, Куделка не стал сообщать подробности.

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агентурная сеть фсб чехия кибератаки
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