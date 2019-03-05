Чехия не пустила в страну дипломата из РФ. Кремль грозит ответом

Фото: EPA

4 марта в аэропорту Праги (Чехия) пограничный контроль отказал во въезде в страну представителю Министерства иностранных дел России из-за его связей со спецслужбами РФ. Пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин грозит ответом, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Чешские СМИ сообщили, что дипломат РФ сотрудничает с российскими спецслужбами и въезд ему запрещен по соображения безопасности. Имя дипломата не раскрывается.

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Брякин назвал отказ во въезде "проявлением недружественных действий". Имя дипломата не раскрывается. Он якобы в составе российской правительственной делегации ехал в Прагу для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"В связи с этим посольство направило представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору, который руководит территориальным департаментом МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", - сказал пресс-секретарь посольства.

В январе в правительстве Чехии подняли вопрос значительного сокращения персонала российского посольства в Праге из-за шпионажа. Bild писал, что в посольстве РФ работает слишком много так называемого технического персонала, за которым часто скрываются представители спецслужб.

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