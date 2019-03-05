Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 15:03

Чехия не пустила в страну дипломата из РФ. Кремль грозит ответом

Чехия не пустила в страну дипломата из РФ. Кремль грозит ответом - Фото
Фото: EPA

Члена российской делегации не пустили в Чехию из-за его связей со спецслужбами

Реклама
Реклама

4 марта в аэропорту Праги (Чехия) пограничный контроль отказал во въезде в страну представителю Министерства иностранных дел России из-за его связей со спецслужбами РФ. Пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин грозит ответом, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Чешские СМИ сообщили, что дипломат РФ сотрудничает с российскими спецслужбами и въезд ему запрещен по соображения безопасности. Имя дипломата не раскрывается.

Реклама

Брякин назвал отказ во въезде "проявлением недружественных действий". Имя дипломата не раскрывается. Он якобы в составе российской правительственной делегации ехал в Прагу для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"В связи с этим посольство направило представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору, который руководит территориальным департаментом МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", - сказал пресс-секретарь посольства. 

В январе в правительстве Чехии подняли вопрос значительного сокращения персонала российского посольства в Праге из-за шпионажаBild писал, что в посольстве РФ работает слишком много так называемого технического персонала, за которым часто скрываются представители спецслужб. 

Читайте также: Чехия. Посольство РФ пересдает квартиры, выданные дипломатам: СМИ

Отправить:
Распечатать:
Теги: запрет на въезд, Россия, посольство, кремль, чехия, дипломат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 