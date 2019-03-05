Чехия. Посольство РФ пересдает квартиры, выданные дипломатам: СМИ

Фото: EPA

Российское посольство в Праге (Чехия) зарабатывает на сдаче в аренду сотен квартир, предназначенных для дипломатов РФ. Об этом пишет чешское издание Denik N.

В МИД Чехии подтвердили, что квартиры в четырех домах в районе Праги 6 принадлежат чешскому государству и были предоставлены российскому дипведомству на неопределенный период времени еще до падения коммунистического режима в 1989 году.

Реклама

Квартиросъемщики платят за аренду наличными непосредственно работникам посольства РФ, в частности представителю российского предприятия Госзагрансобственность. Никакой договор с ними не подписывают.

"Хотя эти выплаты являются необычными деньгами, люди - исключительно владельцы российских паспортов - несут деньги сюда для аренды примерно двухсот квартир, в которых они прожили годы", - пишут журналисты. "Арендаторы, которые протестовали, закончили или перед судом, или в больнице", - сказано в расследовании.

Коммерческая деятельность, которая может нарушать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, задокументирована рядом объявлений, с предложениями арендовать квартиры.

Читайте также: России придется сократить штат посольства в Чехии из-за шпионажа