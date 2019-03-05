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05.03.2019, 09:43

Чехия. Посольство РФ пересдает квартиры, выданные дипломатам: СМИ

Чехия. Посольство РФ пересдает квартиры, выданные дипломатам: СМИ - Фото
Фото: EPA

Коммерческая деятельность, которая может нарушать Венскую конвенцию о дипотношениях, задокументирована рядом объявлений с предложениями квартир

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Российское посольство в Праге (Чехия) зарабатывает на сдаче в аренду сотен квартир, предназначенных для дипломатов РФ. Об этом пишет чешское издание Denik N.

В МИД Чехии подтвердили, что квартиры в четырех домах в районе Праги 6 принадлежат чешскому государству и были предоставлены российскому дипведомству на неопределенный период времени еще до падения коммунистического режима в 1989 году.

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Квартиросъемщики платят за аренду наличными непосредственно работникам посольства РФ, в частности представителю российского предприятия Госзагрансобственность. Никакой договор с ними не подписывают. 

"Хотя эти выплаты являются необычными деньгами, люди - исключительно владельцы российских паспортов - несут деньги сюда для аренды примерно двухсот квартир, в которых они прожили годы", - пишут журналисты. "Арендаторы, которые протестовали, закончили или перед судом, или в больнице", - сказано в расследовании.

Коммерческая деятельность, которая может нарушать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, задокументирована рядом объявлений, с предложениями арендовать квартиры.

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Теги: Россия, посольство, чехия, аренда, прага, Госзагрансобственность
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