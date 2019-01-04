России придется сократить штат посольства в Чехии из-за шпионажа

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России придется значительно сократить персонал своего посольства в Чехии и число используемых им автомобилей. Как пишет Bild, это связано с расследованием кибертатак России на чешские министерства обороны и иностранных дел в 2016-2017 гг.

Осуждение данного вопроса состоится на внеочередном заседании правительства Чехии в январе.

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Согласно отчету Чешской службы безопасности, в 2016 и в 2017 годах Россия совершила кибератаки на министерства (речь идет о хакерских группировках ATP28 и Fancy Bear). В результате под угрозой оказались коммуникационные системы правительства, произошла масштабная утечка данных чиновников.

Bild также отмечает, что в российском посольстве в Праге работает слишком много так называемого технического персонала. За этим обозначением часто скрываются представители спецслужб.

Кроме того, Чешская служба безопасности полагает, что большая часть въезжающих в страну репортеров, специалистов и бизнесменов также являются российскими шпионами.

Ранее сегодня сообщалось, что хакеры опубликовали данные сотен депутатов Германии - из всех партий, кроме АдГ.