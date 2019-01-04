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04.01.2019, 11:10

Хакеры опубликовали данные сотен политиков Германии

Хакеры опубликовали данные сотен политиков Германии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате взлома в интернет попали личные данные депутатов всех партий бундестага, кроме АдГ

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Личные данные и документы сотен немецких политиков были выставлены на всеобщее обозрение в интернете в результате кибератаки. Об этом немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD сообщила в пятницу, 5 января, сообщает Deutsche Welle.

В сеть попала данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов партий, представленных в бундестаге - за исключением Альтернативы для Германии (АдГ).

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Таким образом, пострадали парламентарии из блока ХДС/ХСС, партий СДПГ, Союз-90/зеленые, Левой партии и СвДП.

"Преступники до сих пор не обнаружены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны. Также не выяснено, откуда именно была похищена эта информация. Судя по всему, системного подхода к поиску данных у хакеров не было - они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Важных и секретных материалов среди этих данных, вероятнее всего, нет", -  утверждает ARD.

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов".

Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба.

2 января 2019 года хакеры из группы The Dark Overlord заявили о получении доступа к данным о террористических атаках 11 сентября относительно страховщиков Всемирного торгового центра в США (World Trade Center).

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Теги: Германия, хакеры, политики
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