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Снос памятника Коневу. Мэру Праги выделили охрану из-за угрозы со стороны России

Снос памятника Коневу. Мэру Праги выделили охрану из-за угрозы со стороны России - Фото
Демонтаж памятника Коневу в Праге (Фото - Ondřej Kolář - Facebook)
23.04.2020, 16:45

Мэру Праги дали охрану из-за возможной угрозы со стороны РФ. Он был одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Коневу

Мэру Праги Зденеку Гржибу предоставили временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление пресс-секретаря пражской мэрии.

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Пресс-секретарь мэрии заявил, что мэр Праги получил "кратковременную полицейскую охрану". Подробностей он не назвал. 

Ранее чешское издание Respekt заявило, что мэр и старосты двух районов Праги получили охрану из-за возможной угрозы со стороны РФ в связи со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Один из этих старост, по данным издания, уже получал угрозы убийства.

Также Respekt утверждает, что чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина РФ, который "может представлять опасность". Они обнаружили перемещения группы российских разведчиков из РФ в Европу, что может быть связано с этой ситуацией.

  • 3 апреля сообщалось, что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
Владислав Сердюк
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