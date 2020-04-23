Снос памятника Коневу. Мэру Праги выделили охрану из-за угрозы со стороны России

Демонтаж памятника Коневу в Праге (Фото - Ondřej Kolář - Facebook)

Мэру Праги Зденеку Гржибу предоставили временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление пресс-секретаря пражской мэрии.

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Пресс-секретарь мэрии заявил, что мэр Праги получил "кратковременную полицейскую охрану". Подробностей он не назвал.

Ранее чешское издание Respekt заявило, что мэр и старосты двух районов Праги получили охрану из-за возможной угрозы со стороны РФ в связи со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Один из этих старост, по данным издания, уже получал угрозы убийства.

Также Respekt утверждает, что чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина РФ, который "может представлять опасность". Они обнаружили перемещения группы российских разведчиков из РФ в Европу, что может быть связано с этой ситуацией.

3 апреля сообщалось , что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.