Мэра Праги взяла под охрану полиция после сообщений об "убийце из РФ"

Зденек Гржиб (фото - ЕРА)

Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под защитой полиции после того, как в чешских СМИ появилась информация о возможной подготовке покушения на мэра со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает ВВС.

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Гржиб отказался сообщить, почему именно он находится под защитой, но сказал, что обратился в полицию после того, как заметил слежку у своего дома. Он отказался подтвердить, что его просьба о защите связана именно с информацией о возможном покушении.

При этом мэр Праги сказал, что если его убьют, "это будет означать, что российские органы перешли красную черту".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Зузана Стичова заявила ВВС, что "не будет комментировать утечки, опубликованные в СМИ", добавив, что они работают со службами безопасности и "адекватно реагируют на все советы и информацию о потенциальных угрозах, которые мы получаем".

"Факт остается фактом, что несколько недель назад российский дипломат с соответствующей аккредитацией вернулся в Прагу из командировки, и его встретили в аэропорту его коллеги", - сказала она.

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Вчера чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что из России в Прагу три недели назад прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин, который якобы может быть использован против пражских политиков.

Спикер президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, а данные чешских журналистов назвал фейком.

24 февраля городской совет Праги переименовал площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова. После этого посольство изменило свой официальный адрес на адрес консульского представительства РФ, расположенного на улице Коруновачни.

3 апреля сообщалось , что в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.