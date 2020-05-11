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Угрозы мэру Праги. В Чехии назвали дипломата из РФ, который мог привезти рицин

Угрозы мэру Праги. В Чехии назвали дипломата из РФ, который мог привезти рицин - Фото
Фото: facebook.com/168hodin
11.05.2020, 20:26

Чешские СМИ назвали имя российского дипломата, который мог привезти рицин в Прагу

Вероятным российским агентом, который мог привезти в в Прагу рицин для организации покушения на мэра Зденека Гржиба и старост двух районов города - Праги-6 Ондржея Коларжа и района Ржепорие Павла Новотного, может быть исполняющий обязанности председателя отделения Россотрудничества в столице Чехии Андрей Кончаков. Об этом сообщили в еженедельной передаче общественного чешского телевидения 168 часов.

По словам журналистов, к Кончакову "привело много следов".

Также об Андрее Кончакове как о "том самом агенте" написал 10 мая новостной сайт Seznam Zprávy.

Согласно этому сообщению, Кончаков сам рассказал чешском журналисту о подозрении, что он мог привезти рицин: "Это, наверное, какая-то ошибка, я вез в чемодане дезинфекцию и конфеты".

По словам автора статьи, россиянин тем самым косвенно подтвердил один из моментов из предыдущих сообщений о прибытии в Прагу человека с дипломатическим паспортом - что он мог везти рицин именно в чемодане.

Со ссылкой на несколько источников отмечается, что чешская Служба безопасности и информации считает Кончакова работником одной из российских спецслужб.

  • 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
  • 23 апреля сообщалось, что мэру Праги Зденеку Гржибу дали временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России после демонтажа памятника Коневу.

Читайте также: Человек с рицином. Спецслужбы России привезли в Прагу яд для покушения - Respekt

Наталия Медведева
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