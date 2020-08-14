В Чехии дипломата РФ задержали за незаконную покупку снайперских боеприпасов

Россиянин, купивший боеприпасы, был отпущен чешской полицией, поскольку обладал диппаспортом. Сразу после этого он покинул Чехию

В Чехии 25 июня был задержан российский дипломат, незаконно покупавший снайперские боеприпасы. Об этом сообщает Чешское радио.

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Непосредственно после задержания полиция сообщала о деле, связанном с неуплатой налогов. Через несколько недель журналистам удалось установить, что речь, на самом деле, идет о незаконной покупке российским дипломатом патронов для снайперской винтовки и других боеприпасов.

Четыре источника издания среди дипломатов и спецслужб подтвердили, что задержанный - сотрудник военного отдела российского посольства. Из-за его дипломатического статуса, россиянин был отпущен после допроса и конфискации купленных боеприпасов. Сразу после освобождения он вернулся в Россию.

По информации Чешского радио, следствие работает с версией, что дипломат был сотрудником российской спецслужбы ГУ ГШ (бывшее ГРУ), но доказательств этого пока нет.

Сайт Novinky опубликовал в день задержания фотографию конфискованных боеприпасов.

Для чего именно предназначались финские боеприпасы Lapua, неизвестно. "В любом случае, их было много, он купил их не для охоты на куропаток. Судя по всему, они предназначались для оргпреступности в Европе или для спецопераций", - заявил хорошо информированный источник.

Посольство России в Праге не ответило на запросы Чешского радио, в МИД Чехии отказались комментировать дело, сказав, что нужно позволить полиции работать. В полиции также не предоставляют информации.

3 апреля в столице Чехии демонтировали 40-летний памятник советскому маршалу Коневу - его перенесли в депозитарий Музея памяти ХХ века. В РФ открыли дело за снос, а известный прокремлевской позицией президент Чехии Милош Земан выступил против демонтажа.

23 апреля мэру Праги дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа.

дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа. В конце апреля чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило , что из России в Прагу прибыл пассажир с дипломатическим паспортом, в его портфеле мог быть смертельный яд рицин, который якобы может быть использован против пражских политиков.

5 июня двое российских дипломатов были выдворены из Чехии за дезинформацию о якобы готовящихся покушениях. Причиной власти Чехии назвали внутреннюю борьбу в российском посольстве.

Денис Юдин

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