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Вопреки Трампу. Сенат США принял оборонный бюджет – в нем есть военная поддержка Украины

01.01.2021, 23:21
Вопреки Трампу. Сенат США принял оборонный бюджет – в нем есть военная поддержка Украины - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA

Сенат США преодолел вето действующего президента Дональда Трампа и принял законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год, в котором предусмотрена финансовая поддержка Украины. Об этом пишет BBC

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Сообщается, что сумма заложенная на финансирование всей обороны США – $740 млрд. Из них $250 млн предусмотрены на военную помощь Украине. 

Издание отмечает, что Трамп ветировал законопроект о бюджете из-за того, что был недоволен ограничением возможности президента сокращать контингент США в Европе и Афганистане. Помимо этого, он требовал отменить статью закона о телекоммуникациях, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента. 

Также законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против проекта российского газопровода Северный поток — 2.

Сенат, в котором большинство мест занимают республиканцы, принял этот законопроект большинством голосов: за преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, против – 12. 

Станислав Стороженко
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