Вопреки Трампу. Сенат США принял оборонный бюджет – в нем есть военная поддержка Украины

Сенат США преодолел вето действующего президента Дональда Трампа и принял законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год, в котором предусмотрена финансовая поддержка Украины. Об этом пишет BBC.

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Сообщается, что сумма заложенная на финансирование всей обороны США – $740 млрд. Из них $250 млн предусмотрены на военную помощь Украине.

Издание отмечает, что Трамп ветировал законопроект о бюджете из-за того, что был недоволен ограничением возможности президента сокращать контингент США в Европе и Афганистане. Помимо этого, он требовал отменить статью закона о телекоммуникациях, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против проекта российского газопровода Северный поток — 2.

Сенат, в котором большинство мест занимают республиканцы, принял этот законопроект большинством голосов: за преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, против – 12.

12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год.

23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет.

28 декабря Палата представителей США преодолела вето Трампа.

Станислав Стороженко

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