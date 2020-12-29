Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

Палата представителей США преодолела 28 декабря вето президента Дональда Трампа, наложенное на оборонный бюджет. Об этом сообщает CNN.

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Законопроект, выделяющий $740 млрд на оборонную политику, поддержали 322 конгрессмена, 87 проголосовали против.

Вето Трампа поддержали только 66 конгрессменов-республиканцев.

Сенат, где большинство составляют республиканцы, попробует преодолеть вето Трампа сегодня, 29 декабря.

Оборонный бюджет США предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи и новые санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока.

12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год.

Трамп высказал недовольство тем, что в бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает, что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.

23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет.

Денис Юдин

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