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Трамп наложил вето на оборонный бюджет США, предполагающий помощь Украине на $250 млн

23.12.2020, 23:10
Трамп наложил вето на оборонный бюджет США, предполагающий помощь Украине на $250 млн - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом закон о военном бюджете на 2021-й год, предполагающий в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В послании Палате представителей Трамп объяснил свое решение тем, что закон о бюджете "не включает критически важных мер национальной безопасности, включает положения, не уважающие наших ветеранов и историю наших вооруженных сил, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в мире в области национальной безопасности и внешней политики".

"Это "подарок" Китаю и России", – говорится в послании.

Как сообщает New York Times, ожидается, что в понедельник Палата представителей попытается голосованием преодолеть вето Трампа.

  • 12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год. Закон, в том числе, ужесточает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
  • Трамп высказал недовольство тем, что в бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.



Вадим Ребрина
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