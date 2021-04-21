США намерены и далее помогать Украине летальным вооружением – Госдепартамент

США намерены и далее оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, в том числе летальным оружием. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Он отметил, что с 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на $2 млн.

"Мы продолжим работать над обеспечением поддержки Украины в сфере безопасности, которая нужна ей для защиты от российской агрессии. И эта поддержка включает в себя в том числе летальные оборонительные системы", – сказал Прайс.

В частности, США поставляли в Украину ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Впервые Javelin поступили в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные официально ни разу не применили ПТРК.

1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.

19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.

Также в марте Кремль начал обострять ситуацию на Донбассе и стягивать войска к границам Украины. В поддержку Украины выступили ЕС, США, НАТО, они призвали Путина отвести войска и прекратить провокацию. США ввели новые санкции против РФ. Некоторые европейские страны выслали российских дипломатов.

Вадим Ребрина

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