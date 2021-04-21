UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США намерены и далее помогать Украине летальным вооружением – Госдепартамент

21.04.2021, 23:03
США намерены и далее помогать Украине летальным вооружением – Госдепартамент - Фото
Нед Прайс (скриншот с видео)

США намерены и далее оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, в том числе летальным оружием. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что с 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на $2 млн.

"Мы продолжим работать над обеспечением поддержки Украины в сфере безопасности, которая нужна ей для защиты от российской агрессии. И эта поддержка включает в себя в том числе летальные оборонительные системы", – сказал Прайс.

В частности, США поставляли в Украину ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Впервые Javelin поступили в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные официально ни разу не применили ПТРК.

  • 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.
  • 19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия. 
  • Также в марте Кремль начал обострять ситуацию на Донбассе и стягивать войска к границам Украины. В поддержку Украины выступили ЕС, США, НАТО, они призвали Путина отвести войска и прекратить провокацию. США ввели новые санкции против РФ. Некоторые европейские страны выслали российских дипломатов. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США оружие Javelin
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 