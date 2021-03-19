США готовят законопроект о предоставлении Украине военной помощи: семь основных пунктов

В США разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении смертельного оружия. Об этом рассказал на своем сайте один из авторов законопроекта, сенатор Крис Мерфи.

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Он отметил, что этот закон о партнерстве поможет "вернуть отношения (с Украиной) в нужное русло путем предоставления ежегодной помощи для защиты от российской агрессии и поощрения прогресса в процессе реформирования".

По словам главы комитета по международным отношениям Джима Риша, Украина "несмотря на вопиющее игнорирование Россией международных законов и обязательств, остается верным партнером США и сопротивляется злонамеренному влиянию России в Европе".

Основные тезисы законопроекта:

Инициаторы проекта призвали Госдепартамент США создать рабочую группу совместно с европейскими партнерами, посвященную Украине. Администрация главы США должна будет назначить специального посланника в Украине, который будет представлять США на переговорах в нормандском формате и способствовать развитию диалога между странами Черноморского региона. Украина сможет получать до $300 млн военного финансирования в год, а также летальное оружие. США подготовят отчет о дипломатической поддержке Украины в ближайший пятилетний период. Установить для Госдепа и Минобороны США требование предоставлять отчет о возможностях и потребностях Вооруженных сил Украины, а также план оказания помощи от США в сфере обеспечения безопасности в Украине. Ускорить передачу Украине запасных оборонных изделий и призвать страны-партнеры придерживаться той же стратегии. Дополнительно Украине будут выделять $ 4 млн в год на подготовку украинских офицеров и получение ими международного военного образования.

Все законопроекты США, разработанные в Сенате, вначале поступают на одобрение в Палату представителей, а после – на подпись президенту.

1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложена военная поддержка для Украины.

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Дарья Мостовая

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