UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США готовят законопроект о предоставлении Украине военной помощи: семь основных пунктов

19.03.2021, 09:05
США готовят законопроект о предоставлении Украине военной помощи: семь основных пунктов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В США разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении смертельного оружия. Об этом рассказал на своем сайте один из авторов законопроекта, сенатор Крис Мерфи.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Он отметил, что этот закон о партнерстве поможет "вернуть отношения (с Украиной) в нужное русло путем предоставления ежегодной помощи для защиты от российской агрессии и поощрения прогресса в процессе реформирования".

По словам главы комитета по международным отношениям Джима Риша, Украина "несмотря на вопиющее игнорирование Россией международных законов и обязательств, остается верным партнером США и сопротивляется злонамеренному влиянию России в Европе".

Основные тезисы законопроекта:

  1. Инициаторы проекта призвали Госдепартамент США создать рабочую группу совместно с европейскими партнерами, посвященную Украине.
  2. Администрация главы США должна будет назначить специального посланника в Украине, который будет представлять США на переговорах в нормандском формате и способствовать развитию диалога между странами Черноморского региона.
  3. Украина сможет получать до $300 млн военного финансирования в год, а также летальное оружие.
  4. США подготовят отчет о дипломатической поддержке Украины в ближайший пятилетний период.
  5. Установить для Госдепа и Минобороны США требование предоставлять отчет о возможностях и потребностях Вооруженных сил Украины, а также план оказания помощи от США в сфере обеспечения безопасности в Украине.
  6. Ускорить передачу Украине запасных оборонных изделий и призвать страны-партнеры придерживаться той же стратегии.
  7. Дополнительно Украине будут выделять $ 4 млн в год на подготовку украинских офицеров и получение ими международного военного образования.

Все законопроекты США, разработанные в Сенате, вначале поступают на одобрение в Палату представителей, а после – на подпись президенту.

Читайте также: Помощь США. Украинские моряки получили от США 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
помощь США Украине Украина США законопроект военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 