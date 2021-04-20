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Госдеп "особо встревожился" из-за планов России в Черном море

20.04.2021, 07:58
Госдеп
Глава Госдепа Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госдеп США осудил планы России ограничить судоходство в Черном море и воздал должное стойкости Украины перед провокациями агрессора. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

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В Госдепе говорят, что планы РФ ограничить судоходство в некоторых районах Черного моря "вызывают особую тревогу" на фоне стягивания российских войск к границам Украины и провокаций возглавляемых ею боевиков на Донбассе.

Там отметили, что Россия неоднократно проявляла агрессию против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, что оказывало влияние на международную торговлю Украины.

"Это – еще одна неспровоцированная эскалация продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", – говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что США никогда не признают законной оккупацию Крыма и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и обратить вспять наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", – заявили в Госдепе.

Марк Сировой
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Крым госдеп черное море керченский пролив армия рф границы
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