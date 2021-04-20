Госдеп "особо встревожился" из-за планов России в Черном море
Госдеп США осудил планы России ограничить судоходство в Черном море и воздал должное стойкости Украины перед провокациями агрессора. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
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В Госдепе говорят, что планы РФ ограничить судоходство в некоторых районах Черного моря "вызывают особую тревогу" на фоне стягивания российских войск к границам Украины и провокаций возглавляемых ею боевиков на Донбассе.
Там отметили, что Россия неоднократно проявляла агрессию против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, что оказывало влияние на международную торговлю Украины.
"Это – еще одна неспровоцированная эскалация продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", – говорится в заявлении.
В Госдепе подчеркнули, что США никогда не признают законной оккупацию Крыма и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и обратить вспять наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", – заявили в Госдепе.
- В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ попытались спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины
- 15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.
- 16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.
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