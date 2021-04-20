Госдеп "особо встревожился" из-за планов России в Черном море

Госдеп США осудил планы России ограничить судоходство в Черном море и воздал должное стойкости Украины перед провокациями агрессора. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Госдепе говорят, что планы РФ ограничить судоходство в некоторых районах Черного моря "вызывают особую тревогу" на фоне стягивания российских войск к границам Украины и провокаций возглавляемых ею боевиков на Донбассе.

Там отметили, что Россия неоднократно проявляла агрессию против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, что оказывало влияние на международную торговлю Украины.

"Это – еще одна неспровоцированная эскалация продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", – говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что США никогда не признают законной оккупацию Крыма и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и обратить вспять наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", – заявили в Госдепе.

В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ попытались спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины

15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.