UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ пошла на усиление эскалации в Черном море: оккупанты закрыли отдельные акватории

15.04.2021, 19:11
РФ пошла на усиление эскалации в Черном море: оккупанты закрыли отдельные акватории - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Страна-агрессор Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правом регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву, заявили в МИД. РФ не должна препятствовать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что РФ сейчас перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе.

Украинское ведомство потребовало от РФ немедленно отменить решение о незаконном закрытии акваторий Черного моря. Также МИД обратился к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль.

  • По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.
  • Представитель США в ОБСЕ призвала Россию выполнить свои обязательства перед этой организацией и добровольно принять визит ее миссии, чтобы развеять опасения по поводу военной активности вблизи границ Украины. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия МИД Крым учения черное море
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 