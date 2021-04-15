РФ пошла на усиление эскалации в Черном море: оккупанты закрыли отдельные акватории

Страна-агрессор Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правом регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву, заявили в МИД. РФ не должна препятствовать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что РФ сейчас перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе.

Украинское ведомство потребовало от РФ немедленно отменить решение о незаконном закрытии акваторий Черного моря. Также МИД обратился к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль.

По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.

Представитель США в ОБСЕ призвала Россию выполнить свои обязательства перед этой организацией и добровольно принять визит ее миссии, чтобы развеять опасения по поводу военной активности вблизи границ Украины.

Вадим Ребрина

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