Нардеп: По данным разведки, Россия развернет у границ Украины до 110 000 военных

Численность российской группировки у границ Украины увеличится до 110 000 человек, сейчас развернуты 47 батальонных тактических групп. Об этом рассказал на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает в Facebook нардеп из Слуги народа Марьяна Безуглая.

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По словам Буданова, на начало марта 2021 года около украинской границы было развернуто 89 000 российских военнослужащих, их численность должна увеличиться до 110 000 человек.

Около границы и во временно оккупированном Крыму развернуты 47 батальонных тактических групп, к концу апреля ожидается увеличение до 56.

Российскую группировку войск поддерживают около 350 самолетов и до 250 вертолетов, возможно задействование самолетов дальней авиации.

Также поддержку и обеспечение российских войск с моря обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.

Отмечено наращивание системы управления войсками за счет полевых и воздушных пунктов управления. Усиливаются и системы боевого и логистического обеспечения, зафиксирован выход на боевые позиции сил и средств радио-электронной борьбы отдельных бригад Западного и Южного военных округов.

Буданов подчеркнул, что усиление ведения разведки на территории Украины со стороны России нетипично для этого периода. Созданные около Украины группировки войск соответствуют основным показателям начала российской агрессии в июле 2014 года.

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Денис Юдин

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