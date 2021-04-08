Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии

Россия перебрасывает в Черное море 10 катеров Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа страны-агрессора.

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Как сообщается, 10 десантных и артиллерийский катеров будут переброшены в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения". Перед выходом из Махачкалы они выполнили курсовые задачи в море, провели тренировки по проходу узких участков и проливов.

Планируется, что корабли Каспийской флотилии РФ будут участвовать в "зачетных морских учениях" с силами Черноморского флота.

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СПРАВКА. Закрытое Каспийское море соединяется с мировым океаном по Волге – Волго-Донскому каналу – Дону.

Также командующий войсками ЮВО РФ Александр Дворников приказал привлечь подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, пишут в пресс-службе. Это делается "для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов", утверждают в ЮВО.

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Марк Сировой

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