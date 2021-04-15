В Азовском море катера ФСБ РФ устроили провокацию против катеров ВМС Украины
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС.
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РФ продолжает нарушать нормы Международного морского права, отметили там.
"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", – говорится в сообщении.
В ВМС ВСУ заверили, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море.
Об инциденте написал в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
По его информации, инцидент произошел между тремя украинскими катерами и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.
"По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие" – написал журналист.
Инцидент, по его данным, произошел в 25 милях от Керченского пролива.
- По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров и две подводные лодки.
- Сегодня стало известно, что РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.
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