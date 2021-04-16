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В США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море

16.04.2021, 17:28
В США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море - Фото
Архивное фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Евросоюз и США раскритиковали планы России закрыть отдельные районы Черного моря для судоходства в октябре и призвали Кремль не делать этого.

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Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что это намерение России вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на российско-украинской границе и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву. Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом", – сказал Стано.

Представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан заявила, что Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины по поводу последней провокации России в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ. 

"Продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, это угрожает трансатлантической безопасности" — заявила она.

"Мы осуждаем злоупотребления России на полуострове. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым – это Украина", – добавила представитель США.

  • Вчера стало известно, что РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.
  • В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку спровоцировать катерную группу ВМС ВС Украины, которая находится на боевом дежурстве. 
Вадим Ребрина
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Россия США ЕС Крым черное море керченский пролив
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