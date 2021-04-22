НАТО о решении России отвести войска от границ Украины: Давно пора
22.04.2021, 21:03
Фото - EPA
Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск от украинских границ важно и своевременно, но альянс продолжит следить за ситуацией. Об этом в комментарии Reuters сказал неназванный официальный представитель НАТО.
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"Любые шаги к деэскалации со стороны России важны и давно назрели", – сказал представитель НАТО.
"НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и у ее границ", – добавил чиновник.
Он напомнил, что НАТО поддерживает Украину, и призвал Россию вывести все свои силы с территории Украины.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключала вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу. Также США ввели против РФ новые санкции.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Париже призвали Россию отвести свои войска от украинских границ.
- Сегодня, 22 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Вместе с тем, техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав.
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