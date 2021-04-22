НАТО о решении России отвести войска от границ Украины: Давно пора

Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск от украинских границ важно и своевременно, но альянс продолжит следить за ситуацией. Об этом в комментарии Reuters сказал неназванный официальный представитель НАТО.

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"Любые шаги к деэскалации со стороны России важны и давно назрели", – сказал представитель НАТО.

"НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и у ее границ", – добавил чиновник.

Он напомнил, что НАТО поддерживает Украину, и призвал Россию вывести все свои силы с территории Украины.







Вадим Ребрина

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