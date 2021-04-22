Кулеба отреагировал на послание Путина: Россия будет пересекать красные линии

Россия будет пересекать красные линии, но хочет, чтобы никто не пересекал красных линий, которые устанавливает она. В этом заключался посыл президента РФ Владимира Путина в его послании федеральному собранию, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

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"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где находятся наши красные линии", – сказал Кулеба.

С конца марта Россия стягивает войска к границам Украины и во временно оккупированный Крым. Западные страны призывают прекратить наращивание военной мощи, Кремль пока этот призыв игнорирует.

21 апреля в послании федеральному собранию Путин заявил, что Россия сама будет определять красную черту в отношениях с другими странами.

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Марк Сировой

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