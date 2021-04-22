Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения – Кулеба
Украина призывала Евросоюз отключить Россию от системы международных межбанковских платежей SWIFT в случае обострения ситуации. Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Предложение об отключении России от SWIFT как части пакета новых экономических санкций было сделано в понедельник, 19 апреля, на встрече глав МИД стран Евросоюза.
По словам Кулебы, на данный момент нет информации, что решение о военной операции против Украины уже принято. "Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна, чтобы помешать Путину... принять такое решение", – заявил глава МИД.
Также Кулеба рассказал, что во время встречи на прошлой неделе попросил госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противостоять способности России блокировать коммуникации.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- 13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка. НАТО, США, Франция, Германия призвали РФ прекратить наращивание мощи у границ Украины.
Читайте также хронику от LIGA.net: Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE
Комментарии