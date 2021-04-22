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Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения – Кулеба

22.04.2021, 06:29
Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Украина призывала Евросоюз отключить Россию от системы международных межбанковских платежей SWIFT в случае обострения ситуации. Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Предложение об отключении России от SWIFT как части пакета новых экономических санкций было сделано в понедельник, 19 апреля, на встрече глав МИД стран Евросоюза.

По словам Кулебы, на данный момент нет информации, что решение о военной операции против Украины уже принято. "Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна, чтобы помешать Путину... принять такое решение", – заявил глава МИД.

Также Кулеба рассказал, что во время встречи на прошлой неделе попросил госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противостоять способности России блокировать коммуникации.

Читайте также хронику от LIGA.net: Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE

Денис Юдин
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Россия санкции евросоюз обострение дмитрий кулеба сдерживание SWIFT
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