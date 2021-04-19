Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять Россию. Ключевой пункт – секторальные санкции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил Европейскому союзу пошаговый план по сдерживанию России от эскалации агрессии против Украины. Ключевой пункт – подготовка новых секторальных санкций, сообщил глава МИД в Twitter.
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Кулеба сообщил, что сегодня на заседании Совета ЕС по иностранным делам проинформировал коллег о текущем опасном курсе России.
"Я предложил пошаговый план, как сдерживать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового набора секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", – написал он.
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СПРАВКА. Секторальные санкции ЕС против РФ были введены в сферах финансов, энергетики, обороны и поставок товаров двойного назначения (товары, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях).
В целом санкции Евросоюза против агрессии РФ в Украине в ЕС делят на пять категорий:
- секторальные (направленные на специфические сектора российской экономики);
- ограничения на ведение бизнеса в Крыму и Севастополе;
- индивидуальные (против отдельных физических и юридических лиц РФ);
– дипломатические (приостановка саммитов ЕС-Россия, исключение РФ из G8);
- ограничения в сфере экономического сотрудничества (запрет ЕЦБ и ЕБРР одалживать деньги России).
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- 13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка. НАТО, США, Франция, Германия призвали РФ прекратить наращивание мощи у границ Украины.
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