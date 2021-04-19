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Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять Россию. Ключевой пункт – секторальные санкции

19.04.2021, 14:40
Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять Россию. Ключевой пункт – секторальные санкции - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил Европейскому союзу пошаговый план по сдерживанию России от эскалации агрессии против Украины. Ключевой пункт – подготовка новых секторальных санкций, сообщил глава МИД в Twitter.

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Кулеба сообщил, что сегодня на заседании Совета ЕС по иностранным делам проинформировал коллег о текущем опасном курсе России.

"Я предложил пошаговый план, как сдерживать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового набора секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", – написал он.

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СПРАВКА. Секторальные санкции ЕС против РФ были введены в сферах финансов, энергетики, обороны и поставок товаров двойного назначения (товары, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях).

В целом санкции Евросоюза против агрессии РФ в Украине в ЕС делят на пять категорий:

- секторальные (направленные на специфические сектора российской экономики);

- ограничения на ведение бизнеса в Крыму и Севастополе;

- индивидуальные (против отдельных физических и юридических лиц РФ);

– дипломатические (приостановка саммитов ЕС-Россия, исключение РФ из G8);

- ограничения в сфере экономического сотрудничества (запрет ЕЦБ и ЕБРР одалживать деньги России).

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Марк Сировой
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Россия санкции ЕС агрессия армия рф дмитрий кулеба границы
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