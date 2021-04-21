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Путин обратился к парламенту России – туманно угрожал неким врагам, вспомнил Януковича

21.04.2021, 13:58
Путин обратился к парламенту России – туманно угрожал неким врагам, вспомнил Януковича - Фото
Фото: ЕРА

Российский президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию РФ пожаловался, что страну-агрессора "цепляют без всякого повода то тут, то там", и обезличено угрожал геополитическим врагам.

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"В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию то тут, то там без всяких причин", – посетовал он.

Путин при этом сравнил мощных критиков России с тигром Шерханом из книги о Маугли, а их менее влиятельных союзников – c шакалом Табаки, чем вызвал смех и бурные овации собравшихся.

Скриншот из видеозаписи

Российский президент заверил, что его страна (которая восьмой год продолжает войну против Украины и стянула к ее границам рекордные силы, – ред.) "ведет себя в высшей степени сдержанно и скромно", "но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и намерен взорвать мосты, он должен знать: ответ будет ассиметричным, быстрым и жестким".

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"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном там, как давно уже ни о чем не жалели. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – заявил Путин.

По его словам, у РФ есть свои интересы, которые она будет отстаивать: "А если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию".

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Он в очередной раз пожаловался на санкции Запада и обвинил геополитических противников в игнорировании "многочисленных предложений России о диалоге насчет кибербезопасности".

Упомянул президент РФ также "попытку прямого госпереворота" в Беларуси и в этой связи вспомнил, что экс-президента Виктора Януковича "тоже чуть не убили".

Евгений Пилипенко
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