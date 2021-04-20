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За вторжение России в Украину ЕС должен вводить секторальные санкции – Ландсбергис

20.04.2021, 07:58
За вторжение России в Украину ЕС должен вводить секторальные санкции – Ландсбергис - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото — ЕРА)

Евросоюзу не следует ждать нового вторжения войск России в Украину, чтобы реагировать затем пост-фактум: нужно сейчас направить Кремлю "ясный, жесткий и быстрый" сигнал – если вы переступите красные линии, мы введем секторальные санкции. Действовать нужно сейчас, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

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Свою позицию глава МИД страны в Балтийском регионе изложил 19 апреля на онлайн-конференции коллег из стран ЕС. Там, уточняет издание, "особое внимание уделялось ситуации в Украине и росту напряжения в связи с проводимой Россией политикой".

"Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, обсуждались не только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать", – сказал Ландсбергис.

По его словам, Европа уже сегодня может и должна дать Кремлю знать: "Мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят".

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Литовский министр иностранных дел подчеркнул: российские войска у границ Украины – "это не атака против против Украины, это атака против нас всех, против Запада, против того, во что мы верим, против наших ценностей, убеждений, обещаний, которые мы дали своим друзьям и партнерам, которые стремятся к европейскому пути".

Ландсбергис заверил коллег из ЕС, что Москва вовсе не стремится к деэскалации в ситуации с Украиной, и добавил, что "поведение и позиция Украины очень спокойные, достойные уважения".

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Говоря о большом скандале из-за злонамеренных действий РФ в Чехии, глава МИД Литвы сказал, что РФ "еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты". Он призвал коллег "пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием".

Евгений Пилипенко
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