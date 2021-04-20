За вторжение России в Украину ЕС должен вводить секторальные санкции – Ландсбергис
Евросоюзу не следует ждать нового вторжения войск России в Украину, чтобы реагировать затем пост-фактум: нужно сейчас направить Кремлю "ясный, жесткий и быстрый" сигнал – если вы переступите красные линии, мы введем секторальные санкции. Действовать нужно сейчас, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.
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Свою позицию глава МИД страны в Балтийском регионе изложил 19 апреля на онлайн-конференции коллег из стран ЕС. Там, уточняет издание, "особое внимание уделялось ситуации в Украине и росту напряжения в связи с проводимой Россией политикой".
"Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, обсуждались не только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать", – сказал Ландсбергис.
По его словам, Европа уже сегодня может и должна дать Кремлю знать: "Мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят".
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Литовский министр иностранных дел подчеркнул: российские войска у границ Украины – "это не атака против против Украины, это атака против нас всех, против Запада, против того, во что мы верим, против наших ценностей, убеждений, обещаний, которые мы дали своим друзьям и партнерам, которые стремятся к европейскому пути".
Ландсбергис заверил коллег из ЕС, что Москва вовсе не стремится к деэскалации в ситуации с Украиной, и добавил, что "поведение и позиция Украины очень спокойные, достойные уважения".
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Говоря о большом скандале из-за злонамеренных действий РФ в Чехии, глава МИД Литвы сказал, что РФ "еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты". Он призвал коллег "пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием".
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Банковая не исключает вторжения. В Кремле назвали "условие" отвода войск. Глава МИД Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять Россию; ключевой пункт – секторальные санкции.
- Экс-посол ФРГ в РФ о том, рискнет ли Путин войной: "Ущерб для РФ будет огромным". А экс-посол США в Украине считает, что "путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ".
- 15 апреля Ландсбергис с коллегами из других стран Балтии посетил Киев в жесте поддержки Украины. Ранее он заявил, что "Литва не бросает друзей в беде".
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