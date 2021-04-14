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Войска РФ на границах. Главы МИД трех стран Балтии едут в Киев, чтобы поддержать Украину

14.04.2021, 15:26
Войска РФ на границах. Главы МИД трех стран Балтии едут в Киев, чтобы поддержать Украину - Фото
Габриэлюс Ландсбергис, Ева-Мария Лиймец и Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЕРА, flickr, коллаж: LIGA.net)

Из-за скопления войск России на границах Украины в Киев с совместным рабочим визитом приедут министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии – Эдгарс Ринкевичс, Эстонии – Ева-Мария Лийметс. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Как отмечается, дипломаты приедут в Украину 15 апреля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Цель визита – продемонстрировать солидарность Эстонии, Литвы и Латвии с Украиной на фоне наращивания войск РФ вблизи украинских границ, обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и массированной российской пропаганды.

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Планируется, что министры:

– обсудят практические шаги по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины;

– обсудят усиление взаимодействия в сфере безопасности;

– уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины.  

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Марк Сировой
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