Войска РФ на границах. Главы МИД трех стран Балтии едут в Киев, чтобы поддержать Украину

Из-за скопления войск России на границах Украины в Киев с совместным рабочим визитом приедут министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии – Эдгарс Ринкевичс, Эстонии – Ева-Мария Лийметс. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Как отмечается, дипломаты приедут в Украину 15 апреля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Цель визита – продемонстрировать солидарность Эстонии, Литвы и Латвии с Украиной на фоне наращивания войск РФ вблизи украинских границ, обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и массированной российской пропаганды.

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Планируется, что министры:

– обсудят практические шаги по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины;

– обсудят усиление взаимодействия в сфере безопасности;

– уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Марк Сировой

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