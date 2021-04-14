Войска РФ на границах. Главы МИД трех стран Балтии едут в Киев, чтобы поддержать Украину
Из-за скопления войск России на границах Украины в Киев с совместным рабочим визитом приедут министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии – Эдгарс Ринкевичс, Эстонии – Ева-Мария Лийметс. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
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Как отмечается, дипломаты приедут в Украину 15 апреля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Цель визита – продемонстрировать солидарность Эстонии, Литвы и Латвии с Украиной на фоне наращивания войск РФ вблизи украинских границ, обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и массированной российской пропаганды.
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Планируется, что министры:
– обсудят практические шаги по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины;
– обсудят усиление взаимодействия в сфере безопасности;
– уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления.
- Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- Вчера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
- Также Ландсбергис вчера заявил Столтенбергу: нужно давать России четкий сигнал о возможных последствиях нового витка ее агрессии против Украины.
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